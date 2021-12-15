Komos Abba Yohannes Kebede Source: Supplied
Published 15 December 2021 at 3:10pm
Presented by Beyene Semere
Source: SBS
ብኸመይ ማሕበረ ካህናት ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ካብ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ይፍለ ኣሎ፧ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ይምልሱ ''ምስ ሲኖዶስ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ዝነበረና ርክብ ጠጠዉ ኣቢልና '' ክብል ኣብዚ ቅሩብ ዝተመስረተ ዓለም ለኸ ማሕበረ ካህናት ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ወሲኑ ኣሎ። እዚ ማሕበረ ካህናት ከምዚ ዓይነት ዉሳነ ክውስን ስልጣን ኣለዎ ድዩ፧ ኣብ ዉ ሽጢ ትግራይ ዘለዉ መራሕቲ እታ ቤተ ክርስትያንከ ኣብዚ ኢድ ኣለዎ ድዩ፧ ሲኖዶስ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ነዚ ምላሽ ሂብሉ ድዩ፧ ዝብሉን ካልእ ሕቶታትን ኣባል መሪሕነት እቲ ማሕበረ ካህናት ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ ካብ ኣደላይድ መሊሶም ኣለዉ።
Published 15 December 2021 at 3:10pm
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