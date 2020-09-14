ርክብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን በቲ ተጀሚርዎ ዝነበረ ኣንፈት ክቕጽል ክዓይይ እየ - መንግስቲ ክልል ትግራይ

ርክብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን በቲ ተጀሚርዎ ዝነበረ ኣንፈት ክቕጽል ክዓይይ እየ - መንግስቲ ክልል ትግራይPlay05:50 Source: YouTubeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.69MB) ሓጸርቲ ጸብጻባት ዜና (14/09/2020) *** ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ጋሽባርካ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣትዩ *** ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ንግድብ ህዳሰ ዝውዕል ሓገዛት ኣበርኪቶምShareLatest podcast episodesቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (02/02/2023)"እዚ ስልማት ዝለዓለ'ኳ እንተኾነ ድሌት ምሕጋዝ ስለዘለኒ ገና ሰናይ ተግባረይ ክቕጽሎ እየ" - ያሲን ሙሳቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ንመራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ነቒፉ (ጸብጻባት)ቅልውላው ክብሪ መነባብሮ ወጻኢታት ናውቲ ትምህርቲ ተወሲኽዎ ንወለዲ የሻቕል