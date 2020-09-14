ርክብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን በቲ ተጀሚርዎ ዝነበረ ኣንፈት ክቕጽል ክዓይይ እየ - መንግስቲ ክልል ትግራይ

Debretsion Gebremichael gives new year speech

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ሓጸርቲ ጸብጻባት ዜና (14/09/2020) *** ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ጋሽባርካ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣትዩ *** ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ንግድብ ህዳሰ ዝውዕል ሓገዛት ኣበርኪቶም

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ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (02/02/2023)

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"እዚ ስልማት ዝለዓለ'ኳ እንተኾነ ድሌት ምሕጋዝ ስለዘለኒ ገና ሰናይ ተግባረይ ክቕጽሎ እየ" - ያሲን ሙሳ

Homeland Report

ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ንመራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ነቒፉ (ጸብጻባት)

BACK TO SCHOOL NSW STOCK

ቅልውላው ክብሪ መነባብሮ ወጻኢታት ናውቲ ትምህርቲ ተወሲኽዎ ንወለዲ የሻቕል