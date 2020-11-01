ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ቋንቋ ትግርኛ ብጉግል ክትርጎም፡ ኣብ ወርሒ ሕዳር 750,000 ሓሳብ ኣብ ጉግል ክኣቱ ኩሉ ግዱስ ክሳተፍ ንጽውዕ፡ ኤርሚያስ ዘርኣጽዮን

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Tigrinya Google Translation

Source: Ermias Zeratsion

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Published 1 November 2020 at 1:33pm, updated 3 November 2020 at 5:00pm
By Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS

ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብዚ ወርሒ ዝከኣሎ ብምግባር ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉጉል ከምዝትርጎም ብምግባር ብዙሕ ረብሓ ክርከብ እዩ፡ ናብዝደለኻዮ ቋንቋ ብጽሑፍን ብድምጺን ትርጉም ምርካብ፡ ብዝተፈላለዪ ቋንቋታት እተጻሕፉ ጽሑፋትን መጻሕፍቲን ናብ ቋንቋ ትግርኛ ተተርጉሞም ንተጠቃሚ ድሉው ምግባርን ካልእን። ኣብዚ ወርሒ ብዙሕ ሰብ ዝሳተፉ ልዕሊ 750,000 ሓሳባት ናብ ጉግል ከምዝ ኣቱ ክግበር እዩ። ኣብዚ ወፈራ ብኸመይ ተሳትፎ ከምዝግበር ብሓፈሻ ድማ ዝርዝር ኣሰራርሓ ናይቲ ፕሮጀክት ዝምልከት፡ ኪኢላ ኮምፑዩተር ኣቶ ኤርሚያስ ዘርኣ ጽዮን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ትግርኛ ኣብ ጉጉል ክኣቱ ዝተገብረ ጎስጓስ ናይ ፐቲሽን፡ ኣብዚ ትሕዝቶ ብዶ/ር ቢንያም ከምዝተገብረ ተገሊጹ ዘሎ ብጌጋ ምዃኑ ተሓሲቡ፡ ብበዓል ሳሙኤል ሰለሞን ዝምራሕ ካልእ ጉጅለ እተሰርሐ ምዃኑ ክፍለጥ ምስናይ እቕረታ ንሓትት።

Published 1 November 2020 at 1:33pm, updated 3 November 2020 at 5:00pm
By Beyene Semere Weldegiorgis
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