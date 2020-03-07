ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ወዲ ባሕሪ ነጋሲ፡ (መደብ ሞዛይክ ባህሊ)Play11:37ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: CultureGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (21.28MB)Published 7 March 2020 at 1:08pmSource: SBS ሎሚ ኣብ መደብ ሞዛይክ ባህሊ፥ ክፍሎም ገብረእግዚኣብሄር ኣብ መጽሓፍ ማሕቆና ካብ ዘስፈሮ ብዛዕባ ወዲ ባሓሪ ነጋሲ ዝተባህለ ኣፍኣዊ ታሪኽ እዩ ቀሪቡ ኣሎ።Published 7 March 2020 at 1:08pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር