ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ወዲ ባሕሪ ነጋሲ፡ (መደብ ሞዛይክ ባህሊ)

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Published 7 March 2020 at 1:08pm
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ሎሚ ኣብ መደብ ሞዛይክ ባህሊ፥ ክፍሎም ገብረእግዚኣብሄር ኣብ መጽሓፍ ማሕቆና ካብ ዘስፈሮ ብዛዕባ ወዲ ባሓሪ ነጋሲ ዝተባህለ ኣፍኣዊ ታሪኽ እዩ ቀሪቡ ኣሎ።

Published 7 March 2020 at 1:08pm
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