ማሰን መልቀስን ትግርኛ ቀዳማይ ክፋል

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ማሰን መልቀስን ትግርኛ ቀዳማይ ክፋልPlay11:40ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.28MB)Published 15 January 2021 at 4:09pmSource: SBS ንዝቕጽል ኣርባዕተ ክፋላት ዝቐርብ ዝተፈላለዩ ማሰኛታትን መላቐስትን ዝገበሩዎም ማሰን መልቀስን ትግርኛ ቀዳማይ ክፋሉ እንሆ ሎሚ ይቐርብPublished 15 January 2021 at 4:09pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ