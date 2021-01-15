ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ማሰን መልቀስን ትግርኛ ቀዳማይ ክፋል

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Tigrinya Poems

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Published 15 January 2021 at 4:09pm
Source: SBS

ንዝቕጽል ኣርባዕተ ክፋላት ዝቐርብ ዝተፈላለዩ ማሰኛታትን መላቐስትን ዝገበሩዎም ማሰን መልቀስን ትግርኛ ቀዳማይ ክፋሉ እንሆ ሎሚ ይቐርብ

Published 15 January 2021 at 4:09pm
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