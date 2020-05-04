ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ስንብታ ጸሓፊን ገጣሚን መምህር ኣማረ ወልደስላሴ

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Published 4 May 2020 at 3:27pm
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ብዙሕ ጽሑፋት ትግርኛን ግጥሚታትን ዘበርከቱ መምህር ኣማረ ወልደስላሴ ኣብ መበል 70 ዓመቶም ዓሪፎም፡ ስነ ስርዓት ቀብሮም ድማ ህዝብን ቤተሰብን ኣብ እተረኽቡሉ ኣብ ኣስመራ ተፈጺሙ። ንህይወትን ስራሕን መምህር ኣማረ ዝድህስስ ኣብዚ ትሕዝቶ ቐሪቡ ኣሎ።

Published 4 May 2020 at 3:27pm
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