ስንብታ ጸሓፊን ገጣሚን መምህር ኣማረ ወልደስላሴ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ስንብታ ጸሓፊን ገጣሚን መምህር ኣማረ ወልደስላሴPlay18:02ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (33.02MB)Published 4 May 2020 at 3:27pmSource: SBS ብዙሕ ጽሑፋት ትግርኛን ግጥሚታትን ዘበርከቱ መምህር ኣማረ ወልደስላሴ ኣብ መበል 70 ዓመቶም ዓሪፎም፡ ስነ ስርዓት ቀብሮም ድማ ህዝብን ቤተሰብን ኣብ እተረኽቡሉ ኣብ ኣስመራ ተፈጺሙ። ንህይወትን ስራሕን መምህር ኣማረ ዝድህስስ ኣብዚ ትሕዝቶ ቐሪቡ ኣሎ።Published 4 May 2020 at 3:27pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር