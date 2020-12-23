ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኮሮናቫይረስ፡ ብሬግዚትን ምዕጻዋት ዶባትን ብሓንሳብ ዘኒቦም ንዓባይ ብሪጣንያ ናብ ቅልውላው ገጾም ወሲዶማ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Trucks are parked on the M20 motorway as part of Operation Stack, whilst the Port of Dover remains closed

Source: AAP

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Published 24 December 2020 at 7:53am
Source: SBS

ተራእዮም ዘይፈልጡ ቁጽርታት ኣብ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኣብ ዝምዝገብሉን ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ትወጻሉ መስርሕ ብሬግዚት ኣብ ኣድማስ ኣብ ዝቕልቀለሉን ዘሎ እዋን ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ቅልውላው ትርከብ።

Published 24 December 2020 at 7:53am
Source: SBS
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