ኮሮናቫይረስ፡ ብሬግዚትን ምዕጻዋት ዶባትን ብሓንሳብ ዘኒቦም ንዓባይ ብሪጣንያ ናብ ቅልውላው ገጾም ወሲዶማ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኮሮናቫይረስ፡ ብሬግዚትን ምዕጻዋት ዶባትን ብሓንሳብ ዘኒቦም ንዓባይ ብሪጣንያ ናብ ቅልውላው ገጾም ወሲዶማPlay05:30ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.95MB)Published 24 December 2020 at 7:53amSource: SBS ተራእዮም ዘይፈልጡ ቁጽርታት ኣብ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኣብ ዝምዝገብሉን ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ትወጻሉ መስርሕ ብሬግዚት ኣብ ኣድማስ ኣብ ዝቕልቀለሉን ዘሎ እዋን ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ቅልውላው ትርከብ።Published 24 December 2020 at 7:53amSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ