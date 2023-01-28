መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ብዘይመሰነይታ ዝመጹ ሓተትቲ ዑቕባ ህጻናት ጠፊኦምኒ ኢሉ

መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ብዘይመሰነይታ ዝመጹ ሓተትቲ ዑቕባ ህጻናት ጠፊኦምኒ ኢሉPlay05:40 Credit: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.18MB) መንግስቲ ብሪጣንያ ብምኽንያት ጸቕጢ ኣብ ስርዓተ መንበሪ ሓተትቲ ዑቕባ ናይ'ታ ሃገር ንኣሽቱ መንእሰያት ኣብ ሆቴላት ከንብር ካብ ዝጅምር ኣማኢት ዝኾኑ ሓተትቲ ዑቕባ ህጻናት ከምዝጠፍእዎ ተኣሚኑ። እዚ ጉዳይ መርመራ ክግበረሉ ኸኣ መጸዋዕታትት ይቐርቡ ኣለዉ።ShareLatest podcast episodesቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (26/01/2023)አቶ በረኸት ስምኦን ናይ ማእሰርቲ ግዚኡ ፈጺሙ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሑ (ጸብጻባት)'ጥሪ 26 መዓልቲ ኣውስትራልያ፣ እቲ መዓልቲ'ዩ ዘይተቐየረ እምበር እቲ ንለውጢ ዝጽውዕ ብናህሪ'ዩ ዝኸይድ ዘሎ' መምህር ጀማል ህያቡምጽኣተ ዓለም ክኸውን ካብ ዝኾነ ካልእ እዋን ንላዕሊ ሕጂ ቀሪቡ'ሎ፣ ወዲ ሰብ ኣብ'ዛ ዓለም ክንደይ ተሪፍዎ ይህሉ፧