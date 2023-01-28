መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ብዘይመሰነይታ ዝመጹ ሓተትቲ ዑቕባ ህጻናት ጠፊኦምኒ ኢሉ

Protesters campaign to protect asylum seeking children (AAP).jpg

Credit: AAP

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መንግስቲ ብሪጣንያ ብምኽንያት ጸቕጢ ኣብ ስርዓተ መንበሪ ሓተትቲ ዑቕባ ናይ'ታ ሃገር ንኣሽቱ መንእሰያት ኣብ ሆቴላት ከንብር ካብ ዝጅምር ኣማኢት ዝኾኑ ሓተትቲ ዑቕባ ህጻናት ከምዝጠፍእዎ ተኣሚኑ። እዚ ጉዳይ መርመራ ክግበረሉ ኸኣ መጸዋዕታትት ይቐርቡ ኣለዉ።

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