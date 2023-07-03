“ኣብ ሩስያ ተረኺቡ ዘሎ ዕድል ኣብ ወለዶ ሓንሳብ ዝርከብ ዕድል ኣይከምልጠናን’ዩ” ዳይረክተር ሲ.ኣይ.ኤ.

Radiation exposure training in Zaporizhzhia, Ukraine - 29 Jun 2023

ሰራሕተኛታት ህጹጽ ኩነታት ዩክረይን መከላኸሊ ጨረር ለቢሶም ኣብ ዛፖሪዚዥያ ንዝወጸ ናይ ጨረርታ መጥቃዕቲ ኣብ ዝከታተሉሉ እዋን ንሓደ ሰብኣይ ካብ ጨረርታ ይከላኸሉሉሉ ። Credit: SOPA Images/Sipa USA

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ዳይረክተር ሲ-ኣይ-ኣይ-ኣይ ዊልያም በርነስ ፡ እቲ ሩስያ ኣብ ዩክረይን እተካይዶ ዘላ ውግእ ፡ ስትራተጂያዊ ፍሽለት ብምዃኑ ፡ ንወታሃደራዊ ድኽመት ዘቃልዕ ፡ ንቁጠባ እውን ኣዕንዩ ከም ዘሎ ገሊጹ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ፡ ፕረዚደንት ኣህጉራዊ ጕዳያት ሩስያ ኢጎር ኢቫኖቭ ፡ እቲ ውግእ ኣብ ወሳኒ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ኣጠንቂቕሉ ኣብ ዘሎን ፡ ፕረዚደንት ዩክረይን ድማ ሩስያ ነቲ ኣብ ዛፖሪዝዥያ ዝርከብ ኣብ ኤውሮጳ ዝዓበየ ኑክሌራዊ ጸዓት ዝርከቦ ንምጥቃዕ ድልውቲ ከም ዘላ ኣጠንቂቑ ።

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ብሄራዊ ኮንግረስ ኤርትራ ዓፋር ኣብ ኤርትራ ፌደራላዊ ስርዓት ንምትካል ዝመክር ዋዕላ ከም ዝኸፈተ ተገሊጹ።

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