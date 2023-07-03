“ኣብ ሩስያ ተረኺቡ ዘሎ ዕድል ኣብ ወለዶ ሓንሳብ ዝርከብ ዕድል ኣይከምልጠናን’ዩ” ዳይረክተር ሲ.ኣይ.ኤ.
ሰራሕተኛታት ህጹጽ ኩነታት ዩክረይን መከላኸሊ ጨረር ለቢሶም ኣብ ዛፖሪዚዥያ ንዝወጸ ናይ ጨረርታ መጥቃዕቲ ኣብ ዝከታተሉሉ እዋን ንሓደ ሰብኣይ ካብ ጨረርታ ይከላኸሉሉሉ ። Credit: SOPA Images/Sipa USA
ዳይረክተር ሲ-ኣይ-ኣይ-ኣይ ዊልያም በርነስ ፡ እቲ ሩስያ ኣብ ዩክረይን እተካይዶ ዘላ ውግእ ፡ ስትራተጂያዊ ፍሽለት ብምዃኑ ፡ ንወታሃደራዊ ድኽመት ዘቃልዕ ፡ ንቁጠባ እውን ኣዕንዩ ከም ዘሎ ገሊጹ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ፡ ፕረዚደንት ኣህጉራዊ ጕዳያት ሩስያ ኢጎር ኢቫኖቭ ፡ እቲ ውግእ ኣብ ወሳኒ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ኣጠንቂቕሉ ኣብ ዘሎን ፡ ፕረዚደንት ዩክረይን ድማ ሩስያ ነቲ ኣብ ዛፖሪዝዥያ ዝርከብ ኣብ ኤውሮጳ ዝዓበየ ኑክሌራዊ ጸዓት ዝርከቦ ንምጥቃዕ ድልውቲ ከም ዘላ ኣጠንቂቑ ።
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