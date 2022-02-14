ኣብ ዩክሬን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ራሻን ምዕራባዊያንን

Ukrainian Australians have voiced their concerns for their family in Ukraine (SBS) Source: SBS
Published 14 February 2022 at 11:36am
Presented by Beyene Semere
Source: SBS
ኣብ ዶብ ሩስያን ዩክረይን ዘሎ ኵነታት እናገደደ ብምምጽኡ ፡ ብዙሓት ሃገራት ነቶም ኣብ ዩክረይን ዝርከቡ ናይ ወጻኢ ኤምባሲታተን ካብታ ሃገር ከውጽኣኦም ጀሚረን ኣለዋ ። ከም ኣውስትራሊያ ፣ ኣመሪካ ፣ ዓባይ-እንግሊዝን ጀርመንን ዝርከባኤን ልዕሊ ደርዘን ዝኾና ሃገራት 'ውን ዜጋታተን ካብ ዩክረይን ክወጹ ኣጠንቂቐን ኣለዋ- ። ኣውስትራሊያውያን ነቶም ኣብ ዩክረይን ዝርከቡ ፈተውቶም ብዛዕባ ኣብ ዝመጽእ እንታይ ከምዘጋጥሞም መደባት ዝሓቱ ዘለዉ ይሻቐሉሎም ኣለው ።
Published 14 February 2022 at 11:36am
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