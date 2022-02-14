ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ ዩክሬን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ራሻን ምዕራባዊያንን

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Ukren

Ukrainian Australians have voiced their concerns for their family in Ukraine (SBS) Source: SBS

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 14 February 2022 at 11:36am
Presented by Beyene Semere
Source: SBS

ኣብ ዶብ ሩስያን ዩክረይን ዘሎ ኵነታት እናገደደ ብምምጽኡ ፡ ብዙሓት ሃገራት ነቶም ኣብ ዩክረይን ዝርከቡ ናይ ወጻኢ ኤምባሲታተን ካብታ ሃገር ከውጽኣኦም ጀሚረን ኣለዋ ። ከም ኣውስትራሊያ ፣ ኣመሪካ ፣ ዓባይ-እንግሊዝን ጀርመንን ዝርከባኤን ልዕሊ ደርዘን ዝኾና ሃገራት 'ውን ዜጋታተን ካብ ዩክረይን ክወጹ ኣጠንቂቐን ኣለዋ- ። ኣውስትራሊያውያን ነቶም ኣብ ዩክረይን ዝርከቡ ፈተውቶም ብዛዕባ ኣብ ዝመጽእ እንታይ ከምዘጋጥሞም መደባት ዝሓቱ ዘለዉ ይሻቐሉሎም ኣለው ።

Published 14 February 2022 at 11:36am
Presented by Beyene Semere
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Live Podcast Ibro 1.JPG

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

Radio telescopes - Tigrinya.jpg

መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)

Spectators observe a minute silence.jfif

ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

Capture.JPG

“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ