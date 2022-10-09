ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ግህሰት መሰላት ዝምርምር፡ መርማሪ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ዕድመ ናይ ስራሕ ግዜኡ ተናዊሑ። (ሓጸርቲ ዜናታት)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Capture.JPG

the Commission of Human Rights Experts on Ethiopia Kaari Betty Murungi (Kenya), Chair Credit: Beyene Weldegiorgis

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 9 October 2022 at 12:03pm, updated 9 October 2022 at 12:12pm
Source: SBS

ሓጸርቲ ዜናታት፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ግህሰት መሰላት ዝምርምር፡ መርማሪ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ዕድመ ናይ ስራሕ ግዜኡ ተናዊሑ ዩጋንዳ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ‘ዘይሕጋውያን’ ብምባል 200 ዝኾኑ ስደተኛታት ተኣሲሮም። ፕረሲደንት ዩዌሪ ሙሰቬኒ ነቲ ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ሰራዊት ኡጋንዳ ዝነበረ ወዱ ንኬንያ ድሕሪ ምፍርራሑ ካብቲ ዝጸንሖ መዝነት እንተውረዶኳ፡ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ዝለዓለ ኣዛዚ ሃይሊታት ሰራዊት ኡጋንዳ ጌሩ ብምሻም ምሉእ ጀነራል ጌርዎ። ስደተኛታት ዝጸዓና ጃላቡ ኣብ ጥቓ ለስቦስን ኪይራን ምስ ጠሓላ ፡ ብውሕዱ 22 ሰባት ሞይቶም ብዙሓት ድማ ጠፊኦም

Published 9 October 2022 at 12:03pm, updated 9 October 2022 at 12:12pm
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Newsall.jpg

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (06 ጥቅምቲ 2022)

Homeland Report.jpg

መንግስቲ ትግራይ ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ብዛዕባ’ቲ ዝተመደበ ዝርርብ ሰላም መብርሂ ሓቲቱ፣ ፍርቂ ብጽሒት ዕደና ፖታሽ ኤርትራ ተሸይጡ

PHILIPPINES MEDIA KILLINGS PROTEST

መቕተልቲ ፊሊፒናዊ ጋዜጠኛ ሕቶ መሰል ነጻ ፕረስ ኣልዒሉ

Capture.JPG

"ቤተ ክርስትያን ወገን ኣምላኽ፡ ወገን ፍትሒን ሓቂን እያ ክትከውን ዘለዋ።" ቀሺ ዮናስ ወልደሩፋኤል