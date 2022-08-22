ኣፍሪቃውያን ተጻወቲ ዝገዝእ ንሃገሮም ኣይንጻወትን ኢሎም ቃል ምስ ዝኣትዉ'ዩ - ወናኒ ናፖሊ፣ ውዕሎ ለ'ኣቭኒርን ቩወልታን

Tour de l'Avenir Credit: YouTube
Published 22 August 2022 at 1:12pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (22/08/2022) * ኤርትራውያን ቢንያም ግርማይን ሄኖክ ምሉእብርሃንን ዝተሳተፍዎ ቅድድም ብሽግለታ ዙር ሉሞዚን ኣብ ፈረንሳ ተኻይዱ፥ * ኣብ ፈረንሳ ኣብ ቅድድም ብሽግለታ ዙር ደ ለ’ኣቨኒር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ኣብ ትሕቲ ማእከል ቅ/ብ ዓለም ዝተጠርነፉ ኢትዮጵያውያን ተቐዳደምቲ ይሳተፉ’ለው፣ * ኢትዮጵያ ኣብ ቀዳማይ ዙር መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ት23 መንእሰያት መጋጥምታ ደሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ምዃና ፈሊጣ፣ * ንመጻረዪ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ/ቻን 2022 ኣንጻር ሩዋንዳ ንዝህልዋ ግጥም መዳለዊ ክኾና ኢትዮጵያ ክልተ ምሕዝነታውያን ግጥማት ኣንጻር ኡጋንዳ ኣብ ኣዳማ ኣካይዳ፣ * ወናኒ ኢጣልያዊት ጋንታ ናፖሊ ‘ኣብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣይክንሳተፍን ኢና’ ኢሎም እንተዘይፈሪሞም ድሕሪ ደጊም ንኣፍሪቃውያን ተጻወቲ ናብ ጋንታይ ኣይከምጽኦምን’የ’
Published 22 August 2022 at 1:12pm
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