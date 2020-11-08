ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ጂ ባይደን ናብ መበል 46 ምሩጽ ፕረሲደንት ኣመሪካ ክኸውን ብኸመይ ናይ ህይወትን ፖለቲካ መገዲ'ዩ ሓሊፉ።

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Democratic Presidential Nominee Joe Biden Addresses The Nation As Election Count Continues In Few Key States

WILMINGTON, DELAWARE - NOVEMBER 06: Democratic presidential nominee Joe Biden addresses the nation at the Chase Center Source: Getty Images North America

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Published 8 November 2020 at 11:07am
Source: SBS

ድሕሪ ተቐራራቢ፡ ኣዚዩ መሪርን ኣሰሓሓቢን ጎስጓስ ምርጫ ጆ ባይደን መበል 46 ፕረሲደንት ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኮይኑ ተመሪጹ። ጂሴፍ ሮቢነት ባይደን ናብዚ ዝለዓለ ስልጣ ክድይብ ዝኸኣለ ኣብ ናይ ኣመሪካ ሰነትን ምክትል ፕረሲደንትን ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋል እዩ። መንግስቲ ብኸመይ ከምዝመሓደር እኹል ተሞክሮ ከምዘለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ሕማም ልቢ ዘለዎ ኣፍልጦ ኣተሓሒዙ’ዩ ክጉስጉስ ጸኒሑ። ኣብ ብዙሕ እዋን ጆ ባይደን ሕጹይ ፕረሲደንት ክኸውን ዘይሕሰብዩ ክበሃል ጸኒሑ።

Published 8 November 2020 at 11:07am
Source: SBS
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