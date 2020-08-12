ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ ኣመሪካ፡ ሚስ ሃሪሰን ናይ ፈለማ ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ሕጽይቲ ም/ፕረሲደንታዊ ብምምራጻ ታሪኽ ተሰሪሑ።

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USA Election

the Biden Harris Campaign shows former US Vice President and presumptive Democratic candidate for President Joe Biden with California Senator Kamala Harris, Source: BIDEN HARRIS CAMPAIGN

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Published 12 August 2020 at 1:20pm
Source: SBS

ናይ ኣመሪካ ፕረሲደንታዊ ሕጹይ ጆ ባይደን ን ሰናተር ካመላ ሃሪስ ከም ምክትሉ ኮይና ክትወዳደር ጌሩ ምሕራዩ ታሪኽ ሰሪሑ። ንሳ ናይ ፈለማ ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ነዚ ናይ ፕረሲደንታዊ ቲኬት ትረክብ ዘላ። ሰነተር ሃሪስ ናይ ፈለማ ጸላም ኣተርኒ ጀነራል ካሊፎርኒያ፡ ናይ ፈለማ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ስልጣን ዝሓዘት፡ ከም ኡውን ናይ ፈለማ ካብ ደቡባዊ ኤሽያ መበቆል ዘለዋ ኣመሪካዊት ኮይና ንናይ ኣመሪካ ሰነት ክትምረጽ ዝኸኣለት‘ውን እያ።

Published 12 August 2020 at 1:20pm
Source: SBS
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