ክታበታት ኮቪድ 19 ን ብድሆታት ኣዘራግሓኦምን

Covid-19 Vaccination Source: LaPresse/Sipa USA
ክታበት ኮርና ቫይረስ ክመሃዝሉን ክምዕብልሉን ዝኸኣሉ ናህሪ ንዝበዝሐ ክፋል ናይ'ዛ ዓለም ኣገሪሙ'ዩ። ብሪጣንያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ናይ ህጹጽ እዋን ፈቓድ ንክታበታት ፋይዘር/ባዮኤንቴክ ሂበን ኣለዋ - ኣብ'ዚ ቀረባ እዋን ከኣ ኣብ ኣሜሪካ ሞደርና ፈቓድ ተዋሂብዎ ኣሎ - እቶም ተኣፈፍቲ ክፋል ማሕበረሰባት ድሮ ቀዳማይ ክታበት ተዋሂቦም ኣለው። ቁጽሪ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኣብ ኣውስትራልያ ደጊሞም ኣብ ዝውስኽሉ ዘለው እዋን ብዙሓት ዝርጋሐ'ቲ ክታበት ኣብ'ዚ መዓስ ኮን'ዩ ክጅመር ኢሎም ክሓቱ ቀሲብዎም ኣሎ። ፈደራል መንግስቲ እቲ ክታበት ይመጽእ ከም ዘሎ ንህዝቢ መረጋገጺ ብምሃብ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ 2021 ዝርጋሐ ክጅምር ሓደ ሓፈሻዊ ውጥን ከዳሉ ጀሚሩ ይርከብ፡ ግን ኣብ እምኒ ተወቂሩ ዝተርፍ ነገር ዋላ ሓደ የለን። እዚ እቲ ክሳብ ሕጂ ፈሊጥናዮ ዘለና'ዩ። ኣብ ምዝርጋሕ ዘለዉ ብድሆታት ደኣ እንታይ’ዮም?
Published 28 December 2020 at 5:02pm
Source: SBS
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