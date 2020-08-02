ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብ ቪክቶሪያ ናይ ህጹጽ እዋን ዕንወት/ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ተኣዊጁ።Play07:16ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.15MB)Published 2 August 2020 at 10:59pmSource: SBS መልበርን ናብ ራብዓይ ደረጃ ዕጽዋ ኣትያ፡ ሰብ መዚ ቪክቶሪያ ተሪር ስጉምቲ ምንቅስቓስ ኣተኣታትዮም። እዚ ስጉምቲ ነቲ ዝጸንሐ ፍኹስ ዝበለ ምዕጻው ተኪኡ ንኣዋርሕ ዝጸንሕ ስጉምቲ ክኸውን ከምዝኽእል ናይቲ ምምሕዳራዊ ግዝኣት ፕሪሜር ኣሚቱ።Published 2 August 2020 at 10:59pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር