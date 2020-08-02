ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ ቪክቶሪያ ናይ ህጹጽ እዋን ዕንወት/ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ተኣዊጁ።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Melburnians will only be allowed to exercise for an hour a day

Source: AAP

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Published 2 August 2020 at 10:59pm
Source: SBS

መልበርን ናብ ራብዓይ ደረጃ ዕጽዋ ኣትያ፡ ሰብ መዚ ቪክቶሪያ ተሪር ስጉምቲ ምንቅስቓስ ኣተኣታትዮም። እዚ ስጉምቲ ነቲ ዝጸንሐ ፍኹስ ዝበለ ምዕጻው ተኪኡ ንኣዋርሕ ዝጸንሕ ስጉምቲ ክኸውን ከምዝኽእል ናይቲ ምምሕዳራዊ ግዝኣት ፕሪሜር ኣሚቱ።

Published 2 August 2020 at 10:59pm
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