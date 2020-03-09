ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ብድሆታት ሕማም ኮሮናቫይረስ ኣብ መላእ ዓለም ኣብጸጽባሕ ይገድድ ኣሎ።Play05:52ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: IPA MilestoneGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.77MB)Published 9 March 2020 at 12:43pmSource: SBS ኮሮና ቫይረስ ብፍጥነት ኣብ ዝላባዓላ ዘሎ ጥልያን፥ ርብዒ ካብ ህዝባ ክሳብ 3 ሚያዚያ ኣብ ትሕቲ ውሸባ ክጸንሕ ተወሲኑ። ኣስታት 16 ሚልዮን ህዝቢ ጽኑዕ ስጉምቲ ክወስዱ’ውን ተሓቲቱ ኣሎ።Published 9 March 2020 at 12:43pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር