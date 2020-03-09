ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ብድሆታት ሕማም ኮሮናቫይረስ ኣብ መላእ ዓለም ኣብጸጽባሕ ይገድድ ኣሎ።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Feature

Source: IPA Milestone

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Published 9 March 2020 at 12:43pm
Source: SBS

ኮሮና ቫይረስ ብፍጥነት ኣብ ዝላባዓላ ዘሎ ጥልያን፥ ርብዒ ካብ ህዝባ ክሳብ 3 ሚያዚያ ኣብ ትሕቲ ውሸባ ክጸንሕ ተወሲኑ። ኣስታት 16 ሚልዮን ህዝቢ ጽኑዕ ስጉምቲ ክወስዱ’ውን ተሓቲቱ ኣሎ።

Published 9 March 2020 at 12:43pm
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