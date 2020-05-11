ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ምዕባይ ቆልዑ ብሓደራ

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Published 11 May 2020 at 5:35pm
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ኣብዚ ናይ ቅልውላው ኮቪድ-19 ናይ ስድራ ቤት ዓመጽ ገዲድሉ ዘሎ እዋን ብዝሒ ምእላይ ዝደልዩ ቆልዑ እናወሰኹ ከምዝኸይድ ይግመት። ኣውስትራሊያዊያን መዓልቲ ኣዴታት ኣብዘኽብርሉ እዋን፡ ገዝአንን ህይወተንን ንናይ ሓደራ ቖልዑ ዝወፈያ ኣዴታት ተመኩረአን የካፍላ።

Published 11 May 2020 at 5:35pm
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