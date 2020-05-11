ምዕባይ ቆልዑ ብሓደራ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ምዕባይ ቆልዑ ብሓደራPlay04:05ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.49MB)Published 11 May 2020 at 5:35pmSource: SBS ኣብዚ ናይ ቅልውላው ኮቪድ-19 ናይ ስድራ ቤት ዓመጽ ገዲድሉ ዘሎ እዋን ብዝሒ ምእላይ ዝደልዩ ቆልዑ እናወሰኹ ከምዝኸይድ ይግመት። ኣውስትራሊያዊያን መዓልቲ ኣዴታት ኣብዘኽብርሉ እዋን፡ ገዝአንን ህይወተንን ንናይ ሓደራ ቖልዑ ዝወፈያ ኣዴታት ተመኩረአን የካፍላ።Published 11 May 2020 at 5:35pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር