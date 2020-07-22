ደገፍ መንግስቲ ንሰራሕተኛታትን ንደለይቲ ስራሕ ኣብ ኣውስትራሊያ ንተወሳኺ 6 ኣዋርሕ ቅሩብ ጎዲሉ ክቕጽል እዩ።

Treasurer Josh Frydenberg at a press conference at Parliament House in Canberra, Monday, July 6, 2020. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP
ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ካብ ስርሖም ደው ኢሎም ዝርከቡ ሰራሕተኛታትን ደለይቲ ስራሕን ኣታዊታቶም ከይስእኑ ብምሕሳብ ፈደራል መንግስቲ ብ ጆብኪበር ከምኡ’ውን ጆብሲከር (JobKeeper and JobSeeker) ብዝበሃል ናይ ክፍሊት ፕሮግራም ካብ መጋቢት ክሳብ መስከረም ክህቦ ዝጸንሐ ንትወሳኺ ሽዱሽተ ወርሒ ክሳብ መጋቢት 2021 ኣናዊሕዎ። ኽልቲኡ መደባት ንተወሳኺ ሽዱሽተ ኣዋርሕ እንተተናወሐኳ፡ ኣብ ክልቲኡ መደባት መንግስቲ ዘውጽ ኦ ወጻኢ መጠን ገንዘብ ብ20 ቢልዮን ዶላር ጎዲሉ ኣሎ።
Published 22 July 2020 at 12:23pm
Source: SBS
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