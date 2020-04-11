ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ጸሊም ሞትን ኮሮናን (ሞዛይክ ባህሊ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Feature

Source: AAP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 11 April 2020 at 4:46pm
Source: SBS

ሎሚ ሃኒ ኣሕመድ ናይ ታሪኽ መወከሲታት ምርኩስ ጌሩ ዝጸሓፎ፡ ከም ኮሮና ቫይረስ ዝበሉ ብዓለም ደረጃ ዝላብ ዑ ሕማማት፡ ኣብ ቁጠባ ጥራይ ዘይኮነ ታሪኽ ደቂ ሰባት ኣብ ምልዋጥ ዘለዎም ተራ ዘብርህ ትሕዝቶ እዩ።

Published 11 April 2020 at 4:46pm
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

2023-01-07.png

እንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር