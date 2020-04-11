ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ጸሊም ሞትን ኮሮናን (ሞዛይክ ባህሊ)Play10:05ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.48MB)Published 11 April 2020 at 4:46pmSource: SBS ሎሚ ሃኒ ኣሕመድ ናይ ታሪኽ መወከሲታት ምርኩስ ጌሩ ዝጸሓፎ፡ ከም ኮሮና ቫይረስ ዝበሉ ብዓለም ደረጃ ዝላብ ዑ ሕማማት፡ ኣብ ቁጠባ ጥራይ ዘይኮነ ታሪኽ ደቂ ሰባት ኣብ ምልዋጥ ዘለዎም ተራ ዘብርህ ትሕዝቶ እዩ።Published 11 April 2020 at 4:46pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር