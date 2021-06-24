ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ናይ ሰብኣዊ ቪዛ ዝረኸቡ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኣሻሓት ስደተኛታት ናብ ኣውስትራሊያ ከይኣትዉ ብምሽጋሮም ኣብ ሰንፈላል ወዲቖም ይርከቡ።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

VISAS HUMANITARIAN RNF

Source: SBS

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Published 24 June 2021 at 2:44pm
By Henry Zwartz
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS

ብመንግስቲ ኣውስትራሊያ ናይ ሰብኣዊ ቪዛ ካብ ዝተዋህቦም ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ፡ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ኣብ ዝኽሰተሉ እዋን ናብ ኣውስትራሊያ ናይ ምኻድ ፍቓድ ከምዝተኸልከሉ SBS ኒውስ ብዝረኸቦ ኣሃዛት ሓቢሩ ። ተጣበቕቲ ከምዝብልዎ ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ኣብ ዝርከብ ሓደገኛ ወጺእና ኢሎም ናብ ኣውስትራላኢያ ክ ኣትዉ ቪዛ ተዋሂብዎም ከብቅዑ ኣብ ኣውስትራሊያ ናብ ደሓን ዝኾነ ቦታ ንምእታው ግና ብነፋሪት ከይመጹ ተኸርዲኖም ይርከቡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ፡ ተጣበቕቲ ፡ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕላዋይ ኮምሽነር ስደተኛታት ከምኡ 'ውን ስድራቤት ናይቶም ኣብ ወጻኢ ኣብ ሰንፈላል ዝርከቡ ስደተኛታት ፡ መንግስቲ ኣውስትራሊያ ነቶም ቪዛ ዝሓዙ ሰባትብፍሉይ ክ ኣትዉ ክገብር ኣለዎ ይብሉ ። ጸብጻብ

Published 24 June 2021 at 2:44pm
By Henry Zwartz
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
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