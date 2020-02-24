ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትPlay10:18ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.89MB)Published 24 February 2020 at 2:15pmSource: SBS ሎሚ ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዛረብቲ ዛዕባ ኮይኖም ዝቐነዩ ንርእዮም፥ ስእሊ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም፥ ጉዳይ ኣማኒኤል እያሱን ያቆብ ገብረመድህንን ከምኡ’ውን ምምስራት ማሕበር ስነጥበበኛታት ኣብ ወጻኢ ዝብሉ እዮም።Published 24 February 2020 at 2:15pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር