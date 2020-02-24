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ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት

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Published 24 February 2020 at 2:15pm
Source: SBS

ሎሚ ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዛረብቲ ዛዕባ ኮይኖም ዝቐነዩ ንርእዮም፥ ስእሊ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም፥ ጉዳይ ኣማኒኤል እያሱን ያቆብ ገብረመድህንን ከምኡ’ውን ምምስራት ማሕበር ስነጥበበኛታት ኣብ ወጻኢ ዝብሉ እዮም።

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