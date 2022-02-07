ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰኔጋል ናይ ፈለማ ጽዋዕ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ተዓዋቲት ኮይና። (ሰሙናዊ መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ)

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Source: AAP

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Published 7 February 2022 at 5:17pm
Presented by Ibrahim Ali
Source: SBS

ሰሙናዊ ዜናታት ስፖርት ብ ኢብራሂም ዓሊ።

Published 7 February 2022 at 5:17pm
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