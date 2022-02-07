ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ሰኔጋል ናይ ፈለማ ጽዋዕ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ተዓዋቲት ኮይና። (ሰሙናዊ መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ)Play07:55ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.89MB)Published 7 February 2022 at 5:17pmPresented by Ibrahim AliSource: SBS ሰሙናዊ ዜናታት ስፖርት ብ ኢብራሂም ዓሊ።Published 7 February 2022 at 5:17pmPresented by Ibrahim AliSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ