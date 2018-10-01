ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (01/10/2018)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sport (01/10/2018)

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Published 1 October 2018 at 5:35pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ለሚ ብርሃኑን ዋጋነሽ መካሻን ኣብ ውድድር ማራቶን ኣብ ቻይና፡ ማሬ ዲባባ ኸኣ ኣብ ስኮትላንድ ተዓዊቶም፡ ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ድርብ ግጥማታ ኣንጻር ኢትዮጵያ እናቐረቡ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ንምድላው ዝኾና ገንዘብ ክሳብ ሕጂ ካብ መንግስቲ ኣይተዋህበንን ኢላ፡ ሻምፒዮና ዓለም ቅድድም ብሽክለታ ኦስትርያ ተዛዚሙ፡ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ንፍልስጤማዊት መንእሰይ ተጣባቒት ናይ ክብሪ ኣቀባብላ ብምግባራ ዲፕሎማስያዊ ምስሕሓባት ከየኸትል ተሰጊኡ:

Published 1 October 2018 at 5:35pm
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