ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (02/07/2018)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sport (02 07 2018)

Source: Watson Joe Opendemocracy Fifafly Goal Telegraph Kramon Dauphine

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 2 July 2018 at 8:52pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages

ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ፈረንሳ 2018 ዝመጽእ ቀዳም 7 ሓምለ ጀሚሩ ክካየድ'ዩ፡ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ንጋንታ ትረክ ሰጋፍረዶ ወኪሉ ተመሪጹ፡ ከም'ቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት (ክሳብ መደብና ዘዳለናላ እዋን) ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝሳተፉ አይመስልን፡ ኣብ ግጥም ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ሩስያ 2018 ጉዕዞ መሲ፡ ሮናልዶን ኢንየስታን ኣብቂዑ ጉዕዞ ኪልያን ‘ምባፐን ካልኦት መንእሰያትን ይጅምር፡

Published 2 July 2018 at 8:52pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ