ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (02/07/2018)

Source: Watson Joe Opendemocracy Fifafly Goal Telegraph Kramon Dauphine
Published 2 July 2018 at 8:52pm
By SBS Tigrinya
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ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ፈረንሳ 2018 ዝመጽእ ቀዳም 7 ሓምለ ጀሚሩ ክካየድ'ዩ፡ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ንጋንታ ትረክ ሰጋፍረዶ ወኪሉ ተመሪጹ፡ ከም'ቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት (ክሳብ መደብና ዘዳለናላ እዋን) ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝሳተፉ አይመስልን፡ ኣብ ግጥም ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ሩስያ 2018 ጉዕዞ መሲ፡ ሮናልዶን ኢንየስታን ኣብቂዑ ጉዕዞ ኪልያን ‘ምባፐን ካልኦት መንእሰያትን ይጅምር፡
Published 2 July 2018 at 8:52pm
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