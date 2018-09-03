ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (03/09/2018)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sport (03/09/2018)

Source: IAAF FanaBC Stiehl CGTN Ahramonline TDD

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Published 3 September 2018 at 5:54pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ሰሎሞን ባሬጋ ሓድሽ ክብረ ወሰን ዓለም ብምምዝጋብ ተዓዊቱ፡ ኣህጉራዊ ትካል ጸረ ዶፒንግ (ዋዳ) ንኣትሌታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝከታተል ሓድሽ ላቦራቶሪ ኣብ ናይሮቢ ክኸፍት’ዩ፡ ኢትዮጵያ መበል 14 ኣህጉራዊ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ከተተኣናግድ’ያ: መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኢሳጳኛ ሓምሻይ መድረኽ ካብ’ቶም ናይ’ቲ መዓልቲ ብሉጻት 10 ተቐዳደምቲ ኮይኑ ወዲኡ፡ ንሃገራት ኤስያ ዝውክሉ ኣፍሪቃ ዝመበቆሎም ኣትሌታት ኣብ ግጥማት ኣትለቲክስ ኤስያ ክትዓት ይፈጥሩ፡ ሞ ሳላሕ ምስ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ግብጺ ዘለዎ ጸገም ብቕልጡፍ ክፍታሕ ይጠልብ

Published 3 September 2018 at 5:54pm
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