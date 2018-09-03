ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (03/09/2018)

Source: IAAF FanaBC Stiehl CGTN Ahramonline TDD
Published 3 September 2018 at 5:54pm
By SBS Tigrinya
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ሰሎሞን ባሬጋ ሓድሽ ክብረ ወሰን ዓለም ብምምዝጋብ ተዓዊቱ፡ ኣህጉራዊ ትካል ጸረ ዶፒንግ (ዋዳ) ንኣትሌታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝከታተል ሓድሽ ላቦራቶሪ ኣብ ናይሮቢ ክኸፍት’ዩ፡ ኢትዮጵያ መበል 14 ኣህጉራዊ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ከተተኣናግድ’ያ: መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኢሳጳኛ ሓምሻይ መድረኽ ካብ’ቶም ናይ’ቲ መዓልቲ ብሉጻት 10 ተቐዳደምቲ ኮይኑ ወዲኡ፡ ንሃገራት ኤስያ ዝውክሉ ኣፍሪቃ ዝመበቆሎም ኣትሌታት ኣብ ግጥማት ኣትለቲክስ ኤስያ ክትዓት ይፈጥሩ፡ ሞ ሳላሕ ምስ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ግብጺ ዘለዎ ጸገም ብቕልጡፍ ክፍታሕ ይጠልብ
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