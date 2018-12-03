ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (03/12/2018)

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Published 3 December 2018 at 10:22pm
By SBS Tigrinya
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ኣብ ማራቶን ቫለንስያ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ብኽልቲኡ ጾታታት ተዓዊቶም፡ በቋራጭ መንገዲ ሰሪቖም ውድድሮም ዝዛዘሙ ኣትሌታት ማራቶን ብካሜራ ተታሒዞም መቕጻዕቲ ተበይንዎም፡ ሲየራልዮን ካብ ፊፋ ድሕሪ ምስጓጋ ዕድል ኢትዮጵያ ንምሕላፍ ናብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣኽቲሙ ኬንያን ጋናን መነን ቀዳመይቲ ኮይና ትሓልፍ ኣብ ዝመጽእ ግጥመን ክውስና’የን፡ ሰለስተ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ን’ብሉጽ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳምይ ናይ’ዚ ዓመት’ ተሓጽዮም፡
Published 3 December 2018 at 10:22pm
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