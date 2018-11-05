ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (05/11/2018)

Source: IAAF Alvinet abc7NY Sportsworlduganda Inspiremore
Published 5 November 2018 at 11:33pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
ንሓንቲ ንእሽቶ ቤተ መጻሕፍቲ ገዛ ኽራይ ከቢርዋ ክትግዕዝ 250 ሰባት ጎድኒ ጎድኒ ደው ብምባል መጻሕፍታ እናተቐባበሉ ናብ ሓድሽ ኣዳራሽ ኣገዓዒዞማ: ኣብ ኣፍሪቃ ናይ መጀመርያ ዝኾነ ጽሬት ኣየር ዝቆጻጸር መሳርሒ ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ተተኺሉ: ኢትዮጵያዊ ለሊሳ ደሲሳ ኣብ ማራቶን ኒውዮርክ ተዓዊቱ: ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብርሃም መብራህቱ ኣንጻር ጋና እትገጥም 23 ዝኣባላታ ጋንታ ሰምዩ:
Published 5 November 2018 at 11:33pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
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