ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (05/11/2018)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sport (05/11/2018)

Source: IAAF Alvinet abc7NY Sportsworlduganda Inspiremore

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Published 5 November 2018 at 11:33pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ንሓንቲ ንእሽቶ ቤተ መጻሕፍቲ ገዛ ኽራይ ከቢርዋ ክትግዕዝ 250 ሰባት ጎድኒ ጎድኒ ደው ብምባል መጻሕፍታ እናተቐባበሉ ናብ ሓድሽ ኣዳራሽ ኣገዓዒዞማ: ኣብ ኣፍሪቃ ናይ መጀመርያ ዝኾነ ጽሬት ኣየር ዝቆጻጸር መሳርሒ ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ተተኺሉ: ኢትዮጵያዊ ለሊሳ ደሲሳ ኣብ ማራቶን ኒውዮርክ ተዓዊቱ: ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብርሃም መብራህቱ ኣንጻር ጋና እትገጥም 23 ዝኣባላታ ጋንታ ሰምዩ:

Published 5 November 2018 at 11:33pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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