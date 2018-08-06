ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (06/08/2018)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sport (06/08/2018)

Source: IAAF Stiehl CNN TN FIFA

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 6 August 2018 at 6:21pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages

ሻምፒዮና ኣትለቲክስ ኣፍሪቃ 2018 ናይጀርያ ተኻይዱ፡ ኣዳለውቲ ወቐሳታት ይዘንቦም፡ ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ሩዋንዳ 2018 ብዘይ ኤርትራ ይካየድ ኣሎ፡ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ግን ምስ ገጋንትኦም ኣብ ዝተፈላለየ ዙራት ኣብ ኤውሮጳ ይሳተፉ’ለው፡ ግዝያዊ ዝርዝር ኣስማት ተመረጽቲ ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣብርሃም መብራህቱ ተዘርጊሑ፡ ፕረዚደንት ትራምፕ ናብ ዓሌታዊ ኣድልዎነት ዘድሃበ ወቐሳታትን ዘልፋታትን ኣብ ላዕሊ ጸለምት ኣትሌታትን ካልኦትን ምዝናቡን ዘስዓቦ ግብረመስሊ:

Published 6 August 2018 at 6:21pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ