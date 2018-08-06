ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (06/08/2018)

Source: IAAF Stiehl CNN TN FIFA
Published 6 August 2018 at 6:21pm
By SBS Tigrinya
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ሻምፒዮና ኣትለቲክስ ኣፍሪቃ 2018 ናይጀርያ ተኻይዱ፡ ኣዳለውቲ ወቐሳታት ይዘንቦም፡ ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ሩዋንዳ 2018 ብዘይ ኤርትራ ይካየድ ኣሎ፡ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ግን ምስ ገጋንትኦም ኣብ ዝተፈላለየ ዙራት ኣብ ኤውሮጳ ይሳተፉ’ለው፡ ግዝያዊ ዝርዝር ኣስማት ተመረጽቲ ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣብርሃም መብራህቱ ተዘርጊሑ፡ ፕረዚደንት ትራምፕ ናብ ዓሌታዊ ኣድልዎነት ዘድሃበ ወቐሳታትን ዘልፋታትን ኣብ ላዕሊ ጸለምት ኣትሌታትን ካልኦትን ምዝናቡን ዘስዓቦ ግብረመስሊ:
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