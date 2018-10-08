ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (08/10/2018)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sport (08 10 2018)

Source: IAAF Hadas Eritrea Stiehl Touchsports

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Published 8 October 2018 at 9:28pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ኣብ ማራቶን ቺካጎ መሓመድ ፋራሕ ንኢትዮጵያዊ ሞስነት ገረመው ቀዲሙ ሓድሽ ክብረወሰን ኤውሮጳ ብምምዝጋብ ተዓዊቱ፡ ኣርጀንቲና ኣብ እተአንግዶ 3ይ ኦሎምፒክስ ዓለም መንእሰያት 2018 ትሳተፍ ጋንታ ኤርትራ ናብ ቦይነስኣይረስ ከይዳ፡ ኣብ ጂሮ ደል ኤማልያ መርሃዊ ቅዱስን ናትናኤል ብርሃነን ንዳይመንሽን ዳታ ብሉጽ ውጽኢት ኣመዝጊቦም፡ ኣሰልጣኒ ኣብርሃም መብራህቱ ዝመረጻ 26 ዝኣባላታ ሃገራዊት ጋንታ ምድላዋታ ኣብ ባህር ዳር ጀሚራ፡ ኲሊቱ ንሓብቱ ክህብ ዝተበገሰ ዳኛ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ህይወት ሓብቱ ክቕይር’ዩ፡

Published 8 October 2018 at 9:28pm
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