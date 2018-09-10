ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (10/09/2018)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sport (10/09/2018)

Source: IAAF Goal Stiehl Thenation Dehai

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 10 September 2018 at 6:11pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages

ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ኣበበ ነገዎ ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሚኒስክ ተዓዊቱ፡ መንእሰይ ሚኪኤል ዮኤል ንኤርትራ ወኪሉ አብ አህጉራዊ ውድድራት ዝተዓወተ ፈላማይ ኮይኑ፡ ኣብ መጻረዪ ግጥም ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ 2019 ኢትዮጵያ ንሴራልዮን 1-0 ስዒራታ፡ ቩወልታ ኣ ኢስጳኛ ሳልሳይ ሰሙኑ ሒዙ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን መርሃዊ ቅዱስ ኣብ መድረኽ 13 ብሉጽ 6ይ ተርታ ሒዙ ወዲኡ፡ ናይክ/ናይኪ ዝምውሎ ፍሉጥ ጸሊም ኣሜሪካዊ ኮሊን ካፐርኒክ ዝገጹ መወዓውዒ ተቓወምትን ደገፍትን ፈጢሩ፡ ነቲ ትካል ግን መኽሰባዊ ማና የውርደሉ:

Published 10 September 2018 at 6:11pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ