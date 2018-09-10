ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (10/09/2018)

Source: IAAF Goal Stiehl Thenation Dehai
Published 10 September 2018 at 6:11pm
By SBS Tigrinya
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ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ኣበበ ነገዎ ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሚኒስክ ተዓዊቱ፡ መንእሰይ ሚኪኤል ዮኤል ንኤርትራ ወኪሉ አብ አህጉራዊ ውድድራት ዝተዓወተ ፈላማይ ኮይኑ፡ ኣብ መጻረዪ ግጥም ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ 2019 ኢትዮጵያ ንሴራልዮን 1-0 ስዒራታ፡ ቩወልታ ኣ ኢስጳኛ ሳልሳይ ሰሙኑ ሒዙ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን መርሃዊ ቅዱስ ኣብ መድረኽ 13 ብሉጽ 6ይ ተርታ ሒዙ ወዲኡ፡ ናይክ/ናይኪ ዝምውሎ ፍሉጥ ጸሊም ኣሜሪካዊ ኮሊን ካፐርኒክ ዝገጹ መወዓውዒ ተቓወምትን ደገፍትን ፈጢሩ፡ ነቲ ትካል ግን መኽሰባዊ ማና የውርደሉ:
Published 10 September 2018 at 6:11pm
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