ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (11/02/16)

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Brazil and Zika concerns

Brazil and Zika concerns Source: indiatimes.coom

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Published 11 February 2016 at 2:28pm, updated 11 February 2016 at 3:10pm
By SBS Tigrinya
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ጎይትኦም ክፍለ ፍርቂ ማራቶን ካጋዋ ማሩጋመ ተዓዊቱ: ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ CHAN 2016 ብዓወት ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ተዛዚሙ: ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቀንስትዮ ዩናይትድ ስቴትስ ለበዳ ቫይረስ ዚካ ከምዘሰከፈን ይገልጻ: ጽጋቡ ኣስመላሽ ኣብ ዙር ፈረንሳ ክሳተፍ ኣብ ኣፈናዊ ዝርዝር ጋንትኡ ላምፕረ መሪዳ ኣትዩ: ጸብጻብ ዙራት ዱባይን ዶሓን

Published 11 February 2016 at 2:28pm, updated 11 February 2016 at 3:10pm
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