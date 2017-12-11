ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (11/12/2017)

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Published 11 December 2017 at 6:04pm
By SBS Tigrinya
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ኣብ ግጥማት ሴካፋ ኬንያ 2017 ትሳተፍ ዘላ ኢትዮጵያ ጸገም ዕጥቅታት ኣጋጢምዋ፡ ኢትዮጵያ አብ ወሳኒ ሳልሳይ ምድባዊ ግጥም ማዕረ ብምውጻአ ከይሓለፈት ተሪፋ፡ አብ ቻይና ብደረጃ ጋንታ ዓወት ዘመዝገበት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ሰምበል አስመራ ተመሊሳ: አብ ዝመጽእ ወርሒ ጥሪ ዝካየድ ቅድድም ብሽክለታት ትሮፒካለ አሚሳ ቦንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወሲኽካ ተሳተፍቲ ሃገራት ተረጋጊጸን፡ አብ ማራቶናት መክሲኮን ቻይናን ኢትዮጵያውያን አትሌታት ዓብላሊ ዓወታት አመዝጊቦም፡
Published 11 December 2017 at 6:04pm
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