ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (12/11/2018)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sport (12/11/2018)

Source: IAAF Theguardian Twitter

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Published 12 November 2018 at 11:01pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ጉያ እግሪ ንዕርቅን ሰላምን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ፡ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ናትናኤል ብርሃነ አብ 2019 ምስ ጋንታ ኮፊድስ ክስለፍ ፈሪሙ፡ ብኣንጻሩ ዳንኤል ተኽለሃይማኖት ካብ'ታ ጋንታ ተፋንዩ፡ ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ሰንበረ ተፈሪ ኣብ ጉያ እግሪ መሮር በርገስ ተዓዊታ፡ ብዛዕባ ህይወትን ጉዕዞን ጉያ እግሪ ሰለስተ ጎራዙ ኢትዮጵያ ትትርኽ ፊልም ዝለዓለ ስልማት ተቀቢላ፡ አብ ግብጺ ዝተኻየደ መጋባእያ መንእሰያት ዓለም ብምስሊ ሓወልቲ ሞ ፋራሕን ሽማግለ ልኡኻት ኤርትራን ኣዛራቢ ኮይኑ፡

Published 12 November 2018 at 11:01pm
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