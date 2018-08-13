ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (13/08/2018)

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Published 13 August 2018 at 5:47pm
By SBS Tigrinya
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ኣብ ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ሩዋንዳ 2018 ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ሙሉ ሃይለሚካኤል ንጉስ ዓቐበት ተሰይሙ፡ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኣ በርጎስ መርሃዊ ቅዱስ ዝነኣድ ውጽኢት ኣመዝጊቡ: ኣብ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ት/17 መንእሰያት ዞና ሴካፋ ኢትዮጵያ ንኡጋንዳ 1-0 ስዒራታ፡ ኮንፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ዕድመ ተሳተፍቲ መንእሰያት ንምጽራይ ክኢላታት ልኢኹ: ሞ ፋራሕ ዓወቱ እናበዝሐ ምስ ከደ ዘሕልፎ ዝነበረ ተደጋጋሚ ናይ መርመራ መስርሕ አብ መድረኽ መራኸቢ ሓፋሽ ሰብ ክዕዘበሉ ዘርጊሕዎ:
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