ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (13/08/2018)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sport (13/08/2018)

Source: Ethiosports Stiehl Timeslive Habaricloud Gettyimages Chimpsports

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 13 August 2018 at 5:47pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages

ኣብ ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ሩዋንዳ 2018 ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ሙሉ ሃይለሚካኤል ንጉስ ዓቐበት ተሰይሙ፡ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኣ በርጎስ መርሃዊ ቅዱስ ዝነኣድ ውጽኢት ኣመዝጊቡ: ኣብ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ት/17 መንእሰያት ዞና ሴካፋ ኢትዮጵያ ንኡጋንዳ 1-0 ስዒራታ፡ ኮንፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ዕድመ ተሳተፍቲ መንእሰያት ንምጽራይ ክኢላታት ልኢኹ: ሞ ፋራሕ ዓወቱ እናበዝሐ ምስ ከደ ዘሕልፎ ዝነበረ ተደጋጋሚ ናይ መርመራ መስርሕ አብ መድረኽ መራኸቢ ሓፋሽ ሰብ ክዕዘበሉ ዘርጊሕዎ:

Published 13 August 2018 at 5:47pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ