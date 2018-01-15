ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (15/01/2018)

Source: IAAF Footyghana Timesofisrael Africannews
Published 15 January 2018 at 8:55pm
By SBS Tigrinya
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እስራኤላዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ 'ኣካዳሚ ቅ/ብሽክለታ እስራኤል' ኤርትራዊ ስደተኛ ተቐዳዳማይ ዓወት ገብረመድህን ኣብ ዙር ኢጣልያ/ጂሮ ዲ ኢታልያ 2018 ምስኣ ተሰሊፉ ክወዳደር ኣፈሪማቶ: ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ምርጫ ፕረዚደንት ንፈደረሽን ንሳልሳይ ግዚኡ ኣመሓላሊፍዎ: ኢትዮጵያዊያን ኣትሌታት ኣብ ውድድራት ጉያ እግሪ መሮር ስፐይንን ቤርሙዳን ከምኡ’ውን ኣብ ማራቶናትን ፍርቂ ማራቶናትን ህዩስተን፡ ኣሜሪካ፣ ዓብላሊ ውጺኢታት ኣመዝጊቦም፡ ሻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ኣፍሪቃ - ሞሮኮ 2018 ተጀሚሩ ይካየድ ኣሎ፡
Published 15 January 2018 at 8:55pm
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