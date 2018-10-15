ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (15/10/2018)

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Published 15 October 2018 at 5:28pm
By SBS Tigrinya
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ኣብ ውድድራት ምሉእን ፍርቅን ማራቶናት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣትሌታት ዓወታት የመዝግቡ፡ ኣብ መጻረዪ ግጥም ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ 2019 ኬንያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዓወት ኣመዝጊባ፡ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ መርሃዊ ቅዱስ ዝመጽእ ወቕቲ 2019 ምስ ጋንታ ኣስታና ፕሮ ክጽንበር’ዩ፡ መኪንኡ ብታህዋኽ ኣብ መውጽኢ ህጹጽ ሓደጋ ስታድየም ዘጸግዐ ሓላው ልዳት ኣብ መንጎ ግጥም ብመቓልሕ ድምጺ እናሰምዐ መኪንኡ ተወሲዳ፡
Published 15 October 2018 at 5:28pm
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