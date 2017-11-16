ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (16/11/2017)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sport (16 11 2017)

Source: IAAF Ethiosports KTPress InyaRwanda Thenewtimes Twitter

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Published 16 November 2017 at 8:24pm
By SBS Tigrinya
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ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ሮዛ ደረጀ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኣህጉራዊ ማራቶን ሻንግሃይ፡ ብውልቃ ኣመዝጊባቶ ንዝጸንሐት ዝበለጸ ግዜ ብክልተ ደቒቕን ፈረቓን ብምምሕያሽ ተዓዊታ፡ ሕርይቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ካልኣይ እግሪ መጻረዪ ግጥም ንሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ 2018 ምስ ሩዋንዳ ማዕረ ባዶ ብባዶ ድሕሪ ምፍልላያ ከይሓለፈት ተሪፋ፡ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ሩዋንዳ 2017 ሰንበት ተጀሚሩ ብምውቕ ሃዋህው ይቕጽል ኣሎ፡

Published 16 November 2017 at 8:24pm
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