ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (19/10/2017)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sport (19 10 2017)

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Published 19 October 2017 at 5:19pm
By SBS Tigrinya
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ኤርትራዊ ሻምፒዮን ኣትሌት ፔትሮ ማሙ መርመራ ደም ተኻይድሉ ኣወንታዊ ውጽኢት ዶፒንግ ስለዝተረኽቦ ንትሽዓተ ኣዋርሕ ካብ ኣህጉራዊ ውድድራት ተኣጊዱ፡ ታደለች በቀለ ኣብ ማራቶን ኣምስተርዳም ተዓዊታ፡ ሞሮኮ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ከተአንግድ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኢኳቶርያ ጊኒን ተመሪጻ፡ ኤሪተል ተሳትፎኣ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ታይሁ ለይክ ዛዚማ፡ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ መዛረቢ መራኸቢ ብዙሃን ቻይና ኮይኖም፡

Published 19 October 2017 at 5:19pm
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