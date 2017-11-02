ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (02/11/2017)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sport (02/11/2017)

Source: IAAF Footyghana Twitter Dailyexpress

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 2 November 2017 at 2:57pm
By SBS Tigriinya
Source: SBS
Available in other languages

ሕርይቲ ጋንታ ኤርትራ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ቡርኪና ፋሶ ትሳተፍ ኣላ፤ ሳይሞን ሙሴ ዝድነቕ ምንቅስቓስ የርኢ፤ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ኣብ ከተማታት ማርሰይ፥ ፍራንክፈርትን ልዩብልያናን ዓብላሊ ዓወት ኣመዝጊቦም፤ ናብ ሻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ ናይ መወዳእታ ቦታ ንምውሳድ ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ክገጥማ እየን፥ ኢትዮጵያ ኣብ'ቲ ግጥም ክትሳተፍ ርግጸኛ ስለዘይኮነት ኡጋንዳ ክትሓልፍ ትኽእል እያ፤ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ግጥማት ስፖርት ዝዝርግሑ መርበባትን ሰባትን ብብዝሒ ይኽሰሱ፤

Published 2 November 2017 at 2:57pm
By SBS Tigriinya
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ