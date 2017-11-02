ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (02/11/2017)

Source: IAAF Footyghana Twitter Dailyexpress
Published 2 November 2017 at 2:57pm
By SBS Tigriinya
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ሕርይቲ ጋንታ ኤርትራ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ቡርኪና ፋሶ ትሳተፍ ኣላ፤ ሳይሞን ሙሴ ዝድነቕ ምንቅስቓስ የርኢ፤ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ኣብ ከተማታት ማርሰይ፥ ፍራንክፈርትን ልዩብልያናን ዓብላሊ ዓወት ኣመዝጊቦም፤ ናብ ሻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ ናይ መወዳእታ ቦታ ንምውሳድ ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ክገጥማ እየን፥ ኢትዮጵያ ኣብ'ቲ ግጥም ክትሳተፍ ርግጸኛ ስለዘይኮነት ኡጋንዳ ክትሓልፍ ትኽእል እያ፤ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ግጥማት ስፖርት ዝዝርግሑ መርበባትን ሰባትን ብብዝሒ ይኽሰሱ፤
Published 2 November 2017 at 2:57pm
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