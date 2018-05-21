ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (21/05/2018)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sport (21 05 2018)

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Published 21 May 2018 at 8:40pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ጥሩነሽ ዲባባ አብ ማንቸስተር ትዕብልል፡ አብ ዪንቿን- ቻይና ድርብ ዓወት: አብ ላትቪያ ከአ ዓወት ኣትሌታት ኢትዮጵያ ተመዝጊቡ፡ አብ ክሊቭላንድ ሕ. መ. አሜሪካ ኤርትራዊ ዳንኤል መስፍን ተዓዊቱ: አብ ልዕሊ'ቲ ዝወዳደረሉ ክዳን ካልእ ክዳን ብምልባሱ ግን ዓወቱ ኣይተረጋገጸን ይጻረ'ሎ፡ ጂሮ ዲ'ኢታልያ ሳልሳይ ሰሙኑ ወዲኡ: ናትናኤል ጉዕዝኡ ይቅጽል፡ ግጥማት ኩዕሶ ኢድ ዞና ኣፍሪቃ መንእሰያት ት/20፡ ኤርትራዊ ኣሮን ኣስፍሃ ተስፋ ዘለዎ መንእሰይ ኣብ ፍሉይ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ኤኤፍኤል ተባሂሉ ተለልዩ፡

Published 21 May 2018 at 8:40pm
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