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ገዲም ኤርትራዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ በርሀ ጎይትኦም ዓሪፉ፣ 'ምዕራባዊ ዓለም ምስሉይ'ዩ' - ጂያኒ ኢንፋንቲኖ

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(SP)QATAR-DOHA-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-MEDIA BRIEFING

(221119) -- DOHA, Nov. 19, 2022 (Xinhua) -- FIFA President Gianni Infantino speaks during a media briefing at 2022 Qatar World Cup Main Media Centre in Doha, Qatar, Nov. 19, 2022. (Xinhua/Lan Hongguang) (Photo by Lan Hongguang / XINHUA / Xinhua via AFP) Credit: LAN HONGGUANG/Xinhua via AFP

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Published 21 November 2022 at 6:31pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (21/11/2022) * ገዲም ተጻዋታይ ኩዕሶ እግርን ተቓላሳይ ንነጻነት ኤርትራ ዝነበረን በርሀ ጎይትኦም (ፓታታ) ዝሓለፈ ሰሙን ካብ'ዛ ዓለም ተፈልዩ፣ * ኣጥቃዓይ ሰነጋል ሳዲዮ ማነ ብምኽንያት ኣብ እግሩ ዘጋጠሞ መጉዳእቲ ካብ ተሳትፎ ዋንጫ ዓለም ፊፋ ተኣልዩ፣ ፈረንሳዊ ካሪም በንዘማ ተመሳሳሊ ዕድል ኣጋጢምዎም፣ * ዓቢይ ጉያ ኢትዮጵያ ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሰላም ከምዝተኻየደ ኣዳለውቲ’ቲ ጉያ ገሊጾም፣ * ኣብ ሓደ ስምዒት ዝዓብለሎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ዶሓ፡ ቐጠር፡ ፕረዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ምዕራባውያን ሃገራት ምስሉያትን ሞራላዊ ኣስተምህሮ ኣብ ክህባሉ ዝኽእላ ሓላፍነት ኣይኮናን ዘለዋ ክብል ነቒፉ

Published 21 November 2022 at 6:31pm
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