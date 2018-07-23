ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (23/07/2018)

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Published 23 July 2018 at 7:40pm
By SBS Tigrinya
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ምሕዝነታዊ ግጥም ጋንታታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይሕሰበሉ'ሎ፡ መሱት ኦዚል ካብ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ተሰናቢቱ፡ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቀንስትዮ ኢትዮጵያ ብኡጋንዳውያን መዘንአን 2-1 ተሳዒረን፡ ኢትዮጵያዊት አትሌት ውድድራ ብጌጋ ዝወደአት መሲልዋ ስለዝዘሓለት ዓወታ ተመንጢላ፡ አሰልጣኒ የመን ዝነበረ አብርሃም መብራህቱ ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ከሰልጥን ተሰይሙ፡ አብ ዙር ፈረንሳ ባህርያትን ተግባራትን ተዓዘብቲ አብ ልዕሊ ተቀዳደምቲ ስግአት ይፈጥር:
Published 23 July 2018 at 7:40pm
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