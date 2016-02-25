ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (25/02/16)

Ericsson Globe Source: Riittalicious
Published 25 February 2016 at 2:33pm
By SBS Tigrinya
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ኣብ ኣህጉራዊ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ኤርትራ ጎብለል ኮይና: ዙር ዖማን 2016 ብዓወት ቪንቸንዞ ኒባሊ: መርሃዊ ቅዱስ ካብቶም ብሉጻት 10 ተቐዳደምቲ ኮይኑ: ገንዘበ ዲባባ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድር ሓደ ማይል ውሽጢ ኣዳራሽ ቅድሚ 26 ዓመት ብሩማንያዊት ዶይና መሊንተ ተመዝጊቡ ከይተተንከፈ ዝጸንሐ ክብረወሰን ሰይራቶ: ክልተ መዓልቲ ድሒራ ኸኣ ኣብ 3000 ሜ. ዝቐልጠፈ ግዜ ኣመዝጊባ: ዋና ኣካያዲ ኣትለቲክስ ኬንያ ካብ መዝነቱ ተኣጊዱ:
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