ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (26/02/2018)

Source: IAAF Twitter Getty Ethiosports Irishtimes
Published 26 February 2018 at 5:17pm
By SBS Tigrinya
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ንመሓዝአን ዝሒላ ኢለን ጠንጢነንኣ ዝኸዳ ኮርያውያን ኣትሌታት መግናሕቲ ዘኒብወን፡ ፕረዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ፈጺሙ፡ ወላይታ ዲቻ ኣንጻር ዛማሌክ ክትገጥም'ያ፡ ዕውትቲ ሃገራዊት ጋንታ ቅ/ብሽክለታ ኤርትራ ብህዝብን መንግስትን ድሙቅ ኣቀባብላ ተገይሩላ፡ ብርሃነ ዲባባ ንካልአይ ግዚኣ ተዓዋቲት ቶክዮ ማራቶን ኮይና፡ ኣብ ዙር ኣቡዳቢ ጽጋቡ ግርማይን መኽሰብ ደበሳይን ጽቡቅ ምንቅስቃስ ኣርእዮም፡
Published 26 February 2018 at 5:17pm
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