ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (26/11/2018)

Source: Twitter BBC
Published 26 November 2018 at 11:31pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
ቦኽሪ ውራይ ቅድድም ብሽክለታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ ብዓብላሊ ዓወት ተቐዳደምቲ ኤርትራ ተዛዚሙ፡ ኢትዮጵያ ብብዝሒ መዳልያታት ሳልሰይቲ ወጺኣ፡ ኣብ ጉያ እግሪ መሮር ኣልኮበንዳ፡ ስፐይን፡ ኤርትራዊ ኣትሌት ኣሮን ክፍለ ካልኣይ ወጺኡ፡ ኮካኮላ ዝምውሎ ቅድድም ብሽክለታ ደቂተባዕትዮ ‘ዑደት ቅድድም ብሽክለታ ኢትዮ-ኤርትራ’ ሰንበት ክጅመር’ዩ፡ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ናይ 2019 ኣህጉራዊ ሻምፒዮናታት ከተተኣናግድ ተሰማሚዑ፡ ዲድየር ድሮግባ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪን ‘ካብ ህይወት ዝዓበየ ሰብ’ን ካብ ጸወታ ተሰናቢቱ፡
Published 26 November 2018 at 11:31pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
Share