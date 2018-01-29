ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (29/01/2018)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sport (29/01/2018)

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Published 29 January 2018 at 6:30pm
By SBS Tigrinya
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ሄኖክ ምሉእብርሃን ንጉስ ዓቐበት ቀዳማይ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ኮይኑ: ሳሙኤል ተፈራ ኣብ ዉድድር ጉያ እግሪ 1500ሜ ዉሽጢ ኣዳራሽ ት20 ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡ: ሱዳን ኣብ ግጥም ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ሞሮኮ 2018 ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፋ: ባእሲ ወሽመጥ ዓረብ ንጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ክትንክፈን የብሉን ይብል ፈደረሽን ኤስያ: ስዑድያ ግን ኣብ ገለልተኛ ሃገር ይግጠሙ ትብል:

Published 29 January 2018 at 6:30pm
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