ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (29/01/2018)

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Published 29 January 2018 at 6:30pm
By SBS Tigrinya
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ሄኖክ ምሉእብርሃን ንጉስ ዓቐበት ቀዳማይ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ኮይኑ: ሳሙኤል ተፈራ ኣብ ዉድድር ጉያ እግሪ 1500ሜ ዉሽጢ ኣዳራሽ ት20 ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡ: ሱዳን ኣብ ግጥም ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ሞሮኮ 2018 ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፋ: ባእሲ ወሽመጥ ዓረብ ንጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ክትንክፈን የብሉን ይብል ፈደረሽን ኤስያ: ስዑድያ ግን ኣብ ገለልተኛ ሃገር ይግጠሙ ትብል:
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