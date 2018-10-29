ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (29/10/2018)

Source: Sport England Theirishman Valenciaradiotv Twitter
Published 29 October 2018 at 11:13pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ኣብ ከተማታት ዳብሊንን ማርሰይን ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ጉያ እግሪ ብኽልቲኡ ጾታታት ድርብ ዓወት ከመዝግቡ እንከለው ኣብ ቨኒስን ሊዩብሊያናን ከኣ ንጽል ዓወታት ኣመዝጊቦም፡ ኤርትራዊ መትከል ኢዮብ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ሃይናን ምስ ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም ተሳቲፉ ውድድሩ ከይዛዘመ ተሪፉ፡ ጽቡቕ ደሞዝን ሓላፍነት ስራሕን ዘለወን ደቀንስትዮ ካብ’ተን ትሑት ደሞዝን ናብራን ዘለወን ዝያዳ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከምዝገብራ ተረጋጊጹ
Published 29 October 2018 at 11:13pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
Share