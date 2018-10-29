ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (29/10/2018)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sport (29/10/2018)

Source: Sport England Theirishman Valenciaradiotv Twitter

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Published 29 October 2018 at 11:13pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ኣብ ከተማታት ዳብሊንን ማርሰይን ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ጉያ እግሪ ብኽልቲኡ ጾታታት ድርብ ዓወት ከመዝግቡ እንከለው ኣብ ቨኒስን ሊዩብሊያናን ከኣ ንጽል ዓወታት ኣመዝጊቦም፡ ኤርትራዊ መትከል ኢዮብ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ሃይናን ምስ ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም ተሳቲፉ ውድድሩ ከይዛዘመ ተሪፉ፡ ጽቡቕ ደሞዝን ሓላፍነት ስራሕን ዘለወን ደቀንስትዮ ካብ’ተን ትሑት ደሞዝን ናብራን ዘለወን ዝያዳ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከምዝገብራ ተረጋጊጹ

Published 29 October 2018 at 11:13pm
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