ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (30/07/2018)

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Published 30 July 2018 at 5:08pm
By SBS Tigrinya
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ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኮሎምቢያ ብኽልቲኡ ጾታታት ተዓዊቶም፡ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ኣብ መዳለዊ ግጥማት ኢንተርናሽናል ቻምፒዮንስ ካፕ ጋንታ ቦሩስያ ዶርትመንድ ተሳቲፉ፡ ኣብ ጸገማት ምውሳድ ሓይሊ ዝህቡ ንጥረነገራት ፈደረሽናት ኣትለቲክስ ዝያዳ ሓላፍነት ክወስዱ ሓድሽ ሕጊ ጸዲቑ፡ ዙር ፈረንሳ 2018 ብዓወት ገረይን ቶማስ ተዛዚሙ፡ ኣብ ግጥማት ሴካፋ በጽሒ ደቀንስትዮ ኢትዮጵያ ተሳዒረን ሳልሳይ ወጺኤን:
Published 30 July 2018 at 5:08pm
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