ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (23/04/2018)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sports (23/04/2018)

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Published 23 April 2018 at 6:25pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ወላይታ ዲቻ ኣብ ሃዋሳ ተዓዊታ ናብ ዝቅጽል ግጥም ክለባት አፍሪቃ ግን ከይሓለፈት ተሪፋ፡ ሰለስተ ልዕሊ ዕድመ ተጻወቲን ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ኢትዮጵያን ካብ ግጥማት ሴካፋ ት/17 ተሶጊጎም: ተቀዳደምቲ ኤርትራውያን ኢትዮጵያዊን አብ ዝተፈላለዩ ውድድራት አብ ኤውሮጳ ተሳቲፎም፡ ማራቶን ለንደን ብኬንያውያን ተዓብሊሉ፡ አብ ጃፓን ሞስነት ገረመዉ ተዓዊቱ፡ መተካእታ ክፋል ሰብነት ካብ በዓልቲ ቤት ንስብኣይ ብመንገዲ ስፖርት

Published 23 April 2018 at 6:25pm
By SBS Tigrinya
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