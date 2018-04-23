ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (23/04/2018)

Source: IAAF Twitter Facebook Africasteam Cleveland
Published 23 April 2018 at 6:25pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
ወላይታ ዲቻ ኣብ ሃዋሳ ተዓዊታ ናብ ዝቅጽል ግጥም ክለባት አፍሪቃ ግን ከይሓለፈት ተሪፋ፡ ሰለስተ ልዕሊ ዕድመ ተጻወቲን ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ኢትዮጵያን ካብ ግጥማት ሴካፋ ት/17 ተሶጊጎም: ተቀዳደምቲ ኤርትራውያን ኢትዮጵያዊን አብ ዝተፈላለዩ ውድድራት አብ ኤውሮጳ ተሳቲፎም፡ ማራቶን ለንደን ብኬንያውያን ተዓብሊሉ፡ አብ ጃፓን ሞስነት ገረመዉ ተዓዊቱ፡ መተካእታ ክፋል ሰብነት ካብ በዓልቲ ቤት ንስብኣይ ብመንገዲ ስፖርት
Published 23 April 2018 at 6:25pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
Share